A : You passed all the interviews

with outstanding results.

당신은 우수한 성적으로 모든 면접을

통과했습니다.

B : I hope that means I can get

a desirable position in your

company.

나는 그것이 내가 당신의 회사에서



바라던 자리를 얻을 수 있다는 의미이길바랍니다.A : You are almost there. You have tobring in your clean bill of healthbefore Monday.당신은 거의 다 왔어요. 당신은 월요일전에 당신의 건강 증명서를 가져와야해요.

