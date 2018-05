A : Did you watch the Olympics

last night?

어젯밤에 올림픽 경기 봤어?

B : Do you mean the snowboarding

event? Yes, it was fascinating!

스노보드 경기 말이야? 그래, 정말

멋지더라.

A : I’m actually thinking of taking



snowboarding lessons. It looksquite fun.나 사실 스노보드 수업에 다닐까 생각중이야. 꽤 재미있어 보이더라고.B : Life is not a spectator sport afterall.하긴 인생은 보고 즐기는 스포츠가아니잖아.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의