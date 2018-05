A : What’s your New Year resolution?

새해 결심이 뭐예요?

B : I think I have to quit smoking.

Lately, I don’t feel very healthy.

담배를 끊을까 해요. 최근에 건강이

안 좋은 것 같아서요.

A : Oh, that’s one of my New Year



A : Oh, that's one of my New Year

resolutions. I've been thinking I need to get in better shape.

오, 그것 또한 제 새해 결심 중에 하나인데요. 저는 몸매를 가꿀 필요가 있다고 생각해 왔거든요.

B : I guess great minds think alike!

훌륭한 생각은 서로 통하는군요.

