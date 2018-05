A : Mom, Rachel’s going to have a

house warming party.

What should I get for her?

엄마, 레이첼이 집들이 할 예정이에요.

뭘 선물해야 할까요?



B : Why don’t you ask her about

what she needs?



그녀가 필요한 것에 대해 물어보는 게어때?



A : I want to buy her a washing

machine.

전 그녀에게 세탁기를 사주고 싶어요.



B : It’ll cost you an arm and a leg.

그것은 비용이 많이 들거야.

