뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’, 14~16일 울산무대

▲ 뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’가 이달 14일부터 16일까지 현대예술관 를 찾는다.

▲ 뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’가 이달 14일부터 16일까지 현대예술관 를 찾는다.

▲ 뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’가 이달 14일부터 16일까지 현대예술관 를 찾는다.

홍광호, 오만석 등 뮤지컬 스타 총출동







뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’가 8년 만에 울산을 다시 찾는다. 이달 14일부터 16일까지 현대예술관 대공연장 무대에서 만날 수 있다. 서울공연 폐막 이후 곧바로 이어지는 전국순회로, 울산에서 대장정을 시작한다.



스페인의 대문호 미구엘 드 세르반테스의 소설 ‘돈키호테’를 원작으로 하는 뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’는 끊임없이 희망을 꿈꾸는 괴짜 노인의 여정을 그린 작품이다. 1965년 브로드웨이 초연 이후 반세기가 넘도록 세계인의 꾸준한 사랑을 받아왔다. 국내에서는 2005년 ‘돈키호테’라는 이름으로 국립극장에서 첫 선을 보였고, 올해 8번째 시즌까지 변함없는 인기를 누리고 있다. 현대예술관에서는 2007년, 2010년에 이어 세 번째다.



‘맨 오브 라만차’는 주인공 세르반테스가 감옥에서 자신의 희곡을 죄수들과 함께 공연하는 극중극 형식으로 진행된다. 자신이 ‘기사 돈키호테’라고 착각하는 노인 ‘알론조’가 하인인 ‘산초’를 데리고 떠나는 우스꽝스러운 기행이 희곡의 주된 내용이다. 포기하지 않고 꿈을 좇아가는 돈키호테와 그의 영향을 받아 변화하는 주변인들의 모습을 유쾌하게 그려냈다. 특히 이룰 수 없는 꿈을 향해 끝없이 돌진하는 돈키호테의 모습은 관객들에게 무한한 감동을 전한다. 이에 더해 ‘이룰 수 없는 꿈 (The Impossible Dream)’ ‘맘브리노의 황금투구 (Golden Helmet of Mambrino)’ ‘슬픈 수염의 기사(Knight of the Woeful Countenance)’ 같은 리듬감 있고 경쾌한 뮤지컬 넘버가 몰입감을 더해준다.막강한 스타 캐스팅은 ‘맨 오브 라만차’의 또 다른 볼거리다. 뮤지컬 스타 홍광호와 오만석이 ‘세르반테스(돈키호테)’로 분해 청년과 노인을 오가는 열연을 펼친다. 돈키호테로 인해 인생의 전환점을 맞이하는 여관의 하녀 ‘알돈자’ 역은 배우 윤공주와 최수진이 맡았다. 돈키호테의 하인 ‘산초’ 역에는 이훈진과 김호영이 감초 역할을 톡톡히 수행한다.현대예술관의 공연기획 담당자는 “‘맨 오브 라만차’는 서울 공연에서 평균 객석 점유율 90%를 달성하며 흥행불패의 명작임을 입증했다”면서, “무대와 배우, 노래와 춤이 원작 돈키호테를 어떻게 새롭게 변화시켰는지를 확인하면 보는 재미가 두 배로 커질 것”이라고 전했다.6월 14일~16일 평일 오후 7시 30분, 토요일 오후 2시, 7시. VIP석 14만원, R석 12만원, A석 8만원, B석 6만원. 문의 : 현대예술관 www.hhiarts.co.kr, 1522-3331. 고은정기자

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의