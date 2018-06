A : Hey, Matthew! Did you hear Eric

is going to move to Seoul in

March?

안녕, 메튜! 에릭이 3월에 서울로

이사 갈 예정이라는 것 들었니?

B : Oh, no. I’ve just started getting

to know him.

오, 저런. 막 그를 알기 시작했는데.



A : He has to transfer to the companyheadquarters in Seoul. Oh, speakof the devil. There he is.그는 서울에 있는 본사로 전근해야 돼.오, 호랑이도 제 말하면 온다더니.저기 오네.B : Hi, Eric!안녕, 에릭!

