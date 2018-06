▲ 울산북구문화예술회관 공연장상주예술단체인 울산문수오페라단이 6월 9일 ‘뻔뻔한 클래식’(Fun Fun Classic)을 선보인다.

▲ 울산북구문화예술회관 공연장상주예술단체인 울산문수오페라단이 6월 9일 ‘뻔뻔한 클래식’(Fun Fun Classic)을 선보인다.

울산북구문화예술회관 공연장상주예술단체인 울산문수오페라단이 6월 9일 첫 번째 공연으로 ‘뻔뻔한 클래식’(Fun Fun Classic)을 펼친다.



‘뻔뻔한 클래식’은 클래식의 대중화를 위해 만들어진 창작공연으로, 즐거운 이야기가 음악과 함께 펼치는 요절복통 콘서트형식이다.



공연 주제는 ‘달에 가고픈 거북이’로, 달에 가고픈 거북이와 섹시한 바니걸, 토끼의 뻔뻔한 밀당을 다룬다.



주요 레퍼토리는 디즈니 애니메이션 영화인 겨울왕국의 OST ‘렛 잇고(Let It Go’, 뮤지컬 지킬과 하이드의 ‘지금 이 순간’, 대중가요 ‘바람의 노래’, 팝송 ‘Moon River & Fly Me to the Moon’, 퓨전국악 ‘난감하네’ 등 다양한 장르다.울산문수오페라단의 양은서 단장은 “‘뻔뻔한 클래식’은 전문 성악가들이 무대에 서서 단조롭게 노래만 하는 것이 아니라 오페라를 통해 연마한 아름다운 벨칸토 창법과 연기력으로 노래해 오페라의 대중화를 이끈다”고 말했다.공연은 울산시와 한국문화예술위원회, 울산문화재단이 후원한다. 6월 9일 오후 5시, 북구문화예술회관 공연장. 티켓가 1,000원. 문의 010-2486-0012.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의