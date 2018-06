A : David, do you have any plans

for the weekend?

데이비드, 주말에 계획 있어요?

B : No, not yet. How about you?

아니요, 아직까지는요. 당신은 어때요?

A : Well, I haven’t played tennis for

a while.



으음, 전 한동안 테니스를 못 쳤거든요.B : I think you’d better do somethingindoors because it’s going to raincats and dogs over the weekend.제 생각엔 당신은 실내에서 할 수 있는것을 해야 될 것 입니다. 주말에 비가억수같이 내릴 예정이거든요.

