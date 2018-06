울산, 주말 볼만한 공연전시(2018년 6월8일~6월10일)

공연

◆울산시향, ‘마스터피스 시리즈 2’

울산문화예술회관은 6월 8일 오후 8시 울산문화예술회관 대공연장에서 제198회 정기연주 ‘마스터피스 시리즈 2’를 선보인다. 차이콥스키 ‘교향곡 제5번’을 비롯해, 슈베르트의 ‘6개의 독일 무곡(베베른 편곡)’ 등을 연주한다. 체코필의 악장이자 솔리스트로서 전 세계를 무대로 활동 중인 체코의 젊은 천재 바이올리니스트 ‘이르지 보디카'(Ji?i Vodi?ka)가 멘델스존의 ’바이올린 협주곡‘을 연주한다. 예매 및 공연 문의 울산문화예술회관 누리집(http://ucac.ulsan.go.kr/), 052-275-9623~8).

▲ 바이올리니스트 이르지 보디카.

◆문수오페라단, ‘뻔뻔한 클래식’



울산북구문화예술회관 공연장상주예술단체인 울산문수오페라단이 6월 9일 첫 번째 공연으로 ‘뻔뻔한 클래식’(Fun Fun Classic)을 펼친다.



공연 주제는 ‘달에 가고픈 거북이’로, 디즈니 애니메이션 영화인 겨울왕국의 OST ‘렛 잇고(Let It Go’, 뮤지컬 지킬과 하이드의 ‘지금 이 순간’, 대중가요 ‘바람의 노래’, 팝송 ‘Moon River & Fly Me to the Moon’, 퓨전국악 ‘난감하네’ 등을 선보인다. 6월 9일 오후 5시, 북구문화예술회관 공연장. 티켓가 1,000원. 문의 010-2486-0012.

▲ 울산문수오페라단, ‘뻔뻔한 클래식’

전시



◆‘은하철도999’ 발표 40주년 특별전





▲ ‘은하철도999’ 발표 40주년 특별전 전시작.

현대예술관은 ‘은하철도999’ 작품 발표 40주년을 기념하는 ‘마츠모토 레이지 - 은하철도999展’을 6월5일부터 9월2일까지 미술관에서 펼친다. 마츠모토 레이지가 그린 150여 점의 원화 및 애니메이션용 셀(Cell)화, 작품 제작 과정을 볼 수 있는 스케치화, 드로잉, 피규어(캐릭터 모형), 영상, 사진과 미공개 직필 원고도 최초로 공개한다. 일반 8,000원, 중고생 이하 6,000원.문의 현대예술관 www.hhiarts.co.kr, 1522-3331.



◆‘몽돌’ 서예가 문순단 개인전



울산 북구 문화쉼터 몽돌은 6월 한 달 동안 서예가 소운 문순단 씨의 개인전 '30년 예술혼 담긴 묵향 그윽한 展'을 마련한다.



붓이 닳도록 쓰기를 반복해 온 그의 서예인생을 돌아볼 수 있는 전시로, 고전의 짧은 글귀나 단어를 조형미를 갖춰 쓴 것이 특징이다. 이번 전시에서는 한문과 한글서예, 문인화 등 20여 점을 선보인다. 문의 052-241-8751.

▲ 서예가 문순단 작.



◆ ‘뻔뻔한 서양화’·‘夏夏夏(하하하)’전



‘뻔뻔한 서양화’와 ‘夏夏夏(하하하)’전이 지난 4일부터 중구문화의 거리 갤러리 하진에서 열리고 있다. 울산대학교 평생교육원에서 현대미술 실기과정(지도교수 울산대 미술대학 김 섭 교수)에 참여하는 수강생들의 작품마당이다. 작품 속에는 미술에 막 입문한 일반인들의 진솔한 삶, 경험 등이 형형색색으로 잘 표현돼 있다. 전시는 16일까지. 문의 010·7163·5613.

▲ ‘뻔뻔한 서양화’ 전시작들.

