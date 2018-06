A : You’re very quiet today.

A penny for your thoughts?

너 오늘따라 매우 조용하구나.

무슨 생각하고 있니?



B : Sorry, I was thinking about a

course I’m going to take. I think

it might be too difficult for me.

미안, 나는 내가 수강할 과목에 대해



생각하고 있었어. 내 생각엔 그건 너무내게 어려울 것 같아.



A : Well, maybe you could take it

next semester after you’ve had

more time to study.

으음. 아마도 넌 공부 할 시간을 더

많이 가진 후 다음 학기에 그것을

들을 수 있을 거야.



