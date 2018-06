A : Hey, John! How long have you

lived in Korea?

안녕, 존! 한국에 산지 얼마나 됐어?

B : Well, tomorrow will be exactly

a month. I feel like time flies so

quickly.

으음, 내일이면 정확히 한 달이 될

거야. 시간 참 빨리 지나가네.



A : Wow! For someone fresh off theboat, your Korean sounds reallynatural.와! 한국에 막 온 사람치곤 한국말이정말 자연스럽네.B : Thanks. I used to study Koreanwhen I was in college.고마워. 내가 대학교 다닐 때한국어를 공부 했거든.

