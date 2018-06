A : I feel like I’ve been working on

this project forever.

난 끝없이 이 프로젝트를 해온 것 같이

느껴져.



B : So do I!

나 또한 그래.



A : Do you want to take a break?



휴식을 좀 가질까?



B : How about calling it a day

instead?

그것 대신에 일을 끝내는 게 어떨까?



A : Alright. We can start working

again first thing in the morning.

좋아. 아침에 이것부터 다시 일하자.

