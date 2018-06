A : Did you have a good time during

the New Year holiday?

당신은 새해 휴일 동안

좋은 시간을 가졌습니까?



B : Yeah, my friends and I had a

barbecue at the beach. But now

I’m here in the office with a pile

of work to do.



네, 제 친구들이랑 해변에서 바비큐를가졌습니다. 하지만 지금 저는 해야 할일 더미와 함께 여기 사무실에 있네요.



A : Uh, oh. It seems like you’ve got a

case of the Monday morning

blues.

저런. 당신은 월요병을 걸린 것처럼

보이네요.

