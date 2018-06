A : I feel sorry for Jason.

나는 Jason에게 미안하게 느껴.

B : Why? Is something wrong with

him?

왜? 그에게 잘못한 어떤 것이 있니?

A : No, not really. But, his company’s

going to post the list of layoffs

soon.

아니, 그렇진 않아. 하지만, 그의



회사가 곧 정리해고 명단을 게시할예정이야.B : Is he going to be on the list?그가 그 명단에 있을 예정이니?A : Yeah, he’s likely to be. So, he’sbusy polishing the apple with hissuperior.응, 그는 있을 것 같아. 그래서 그는상사에게 아첨하느라 바빠.

