A : Would you do me a favor, Liz?

부탁 하나 해도 될까, 리즈?



B : That depends on what it is.

그건 그것이 무엇인지에 따라 달렸어.



A : I got a document from my

business client abroad. So, I need

to reply to his letter in English.

Could you write that for me?



나는 해외에 있는 나의 사업 고객에게한 서류를 받았어. 그래서, 나는 영어로그의 편지에 대해 답할 필요가 있어.너는 나를 위해 그것을 써줄 수 있니?



B : It’s hardly child’s play. but I’ll

try.

그것은 쉬운 일이 아니야.

하지만 시도해 볼께.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의