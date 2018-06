A : Hey, Anna! Long time no see!

How is it going?

얘, 애나! 오랜만이야! 잘 지내니?

B : Not so bad!

How’s your buddy Chris doing?

Is he still looking for positions

in Samsung Electronics.

나쁘진 않아! 너의 친구 크리스는



잘 지내? 그는 여전히 삼성전자에일자리를 찾고 있니?A : Yeah, but nowadays, it’s moredifficult to get positions like that.So, he’s temporally working at7-11 for peanuts.응, 하지만 요즘, 그와 같은 자리를얻는 것이 더 어려워. 그래서, 그는잠시 용돈벌이로 세븐 일레븐에서 일해.

