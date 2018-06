A : Sarah, do you have any money

that I can borrow from you?

사라, 넌 내가 너로부터 빌릴 수 있는

돈을 가지고 있니?

B : What’s up? You don’t usually ask

to borrow money.

무슨 일이야?

넌 보통 돈을 빌리려고 묻지 않잖아.



A : I spent too much money on myskiing trip over the vacation.휴가 동안 스키여행에 너무 많은 돈을 썼어.B : Well, I think you’re just going tohave to face the music foroverspending.글쎄, 난 네가 초과지출에 대한벌을 받아야만 한다고 생각해.

