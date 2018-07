A : I was laid off recently due to

A : When I was working, I didn’thave time to take a vacation.Now that I have the time,I can’t afford it.내가 일하고 있었을 때에는, 휴가 낼시간이 없었어. 이제 시간이 있으니까,금전적인 여유가 없네.B : I understand what you mean.That’s a Catch-22.무슨 말인지 이해해. 진퇴양난이네.

