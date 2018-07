A : I hope I can get my grade fixed

for Spanish 1010.

나는 내가 스페인어 1010 수업에 대한

나의 학점을 고칠 수 있길 바라.

B : Well, you’d better hurry up

because the professor is attending

a seminar in France next week.

음, 서둘러야 할 거야. 왜냐하면



그 교수님은 다음주 프랑스에 있는세미나에 참석할 예정이거든.A : You mean I shouldn’t wait untilthe eleventh hour to solvemy problem.너는 내가 나의 문제를 해결하기 위해마지막 기회까지 기다려서는 안 된다는의미구나.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의