A : Mike, are you alright?

You look very upset.

마이크, 괜찮아?

매우 화가 나 보이는데.



B : Yeah, I’m very angry at Jack.

그래, 나는 잭에게 꽤 화가 났어.



A : Really?

정말이야?





B : Yes, I’ve just found out thatshe has been dishing the dirt onmy relationship with myboyfriend.응, 난 막 그녀가 나의 남자친구와의관계에 대해 나쁜 소문을 퍼뜨려 온 것을알게 됐어.

