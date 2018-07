A : The bus is really crowded today.

I guess we’ll have to stand.

오늘 버스가 정말 붐비네.

내 생각엔 우리는 서 있어야겠어.



B : Oh, wait! There’s an empty seat

over there.

오, 잠깐! 저기에 빈 자리가 있네.



A : Lee, can’t you see the elderly



lady standing next to the seat?You know age before beauty.리, 그 자리 옆에 서 있는 나이 드신 여자분안보여? 너도 알잖아, 미 보다는 나이가우선이란 걸.



B : Oh! I didn’t see her.

Thanks for letting me know.

오! 그녀를 못 봤어. 알려줘서 고마워.

