▲ 현대모비스는 전국 250개 우수 협력사와 1,300여개 대리점에 감사장과 함께 수박 1만통을 전달한다고 18일 밝혔다. 사진은 광주광역시에 있는 ㈜호원에서 김대곤 현대모비스 구매지원담당 상무(가운데 왼쪽)와 양진석 ㈜호원 대표이사(가운데 오른쪽)가 수박을 나누며 상생 결의를 다지는 모습. 현대모비스 제공

현대모비스는 본격적인 무더위를 맞아 이달 말까지 250개 에프터서비스(AS) 공급 우수협력사와 전국 1300여 대리점에 감사장과 함께 수박 1만 통을 전달한다고 18일 밝혔다.



현대모비스는 2003년부터 16년째 자동차 애프터서비스(AS) 부품을 성실히 공급한 협력사와 대리점에 지역 농가에서 직접 구매한 수박을 전하고 있다.



지금까지 전달한 물량은 총 11만통으로 165만명분에 해당하며 무게는 990t에 달한다.



수박은 광주, 전주 울산, 대구, 창원 등 국내 전역에서 구입해 지역 농가 수익 보전에도 기여해왔다.





현대모비스에 따르면 AS 협력사 및 대리점과 함께 공급하는 AS 부품은 2001년 63만 품목에서 현재 320만 품목으로 5배가량 늘었다.특히 단종된 차량에 들어가는 단산용 AS 부품이 240만 품목으로 전체의 75%를 차지한다.동시에 매년 신차종 등이 대거 출시되면서 연간 2~30만 종류의 AS부품이 추가되고 있다. 이러한 AS 수요에 대응하기 위해서는 고도로 발달된 AS 공급 시스템과 함께 관계사와의 신뢰, 협력이 필수다.현대모비스는 AS협력사에는 금형비를 지원하고 대리점에는 경영컨설팅 등 다양한 상생프로그램을 제공하면서 경영 안정과 경쟁력 강화를 지원하고 있다. 또 계절 과일 등을 전달하는 '감성 경영'으로 AS망과의 유대를 강화해왔다.현대모비스 관계자는 “매해 신차종이 대거 출시되면서 연간 20만∼30만 종류의 AS 부품이 늘어나는 추세”라며 “이런 대단위 AS 수요에 대응하려면 고도로 발달한 공급 시스템이 필요하고, 그 근간에는 관계사와의 신뢰와 협력이 필수적”이라고 설명했다.

