오랜 침묵 속 비상 앞둔 박봄, ‘디네이션’ 통해 선보일 스타일 궁금증UP... 다시 도약 가능할까?

[울산매일 = 이동엽 기자 오랜 침묵을 깨고 가수 박봄이 디네이션에 합류해 본격적인 음악 활동을 펼친다는 소식에 온라인상 누리꾼들의 관심이 뜨겁다.

20일 한 매체는 단독으로 박봄이 디네이션 소속으로 새로운 앨범을 발표한다는 소식을 전해 그녀의 팬들의 주목을 받고 있는 상황이다.

박봄은 최근 자신의 사회관계망서비스계정을 통해 “여러분 곧 좋은 음악 들려드릴게요🎵🎶 저 이제부터 준비해요. 많이 기다리셨죠???I miss you guys so muchㅠㅠAll around the world👑 여러분도 준비 해 주세요 제가 행복하게 해드릴께요”라는 글을 올려 조만간 음악을 선보일 것을 예고한 바 있다.

박봄이 소속해 지원을 받고 음악 활동을 펼칠 예정인 디네이션은 해외 저명한 뮤지션들의 작곡을 맡았던 작곡가와 크리에이티브 디렉터 등이 만나 설립한 회사로 여러 배우, 가수 등을 영입해 엔터테인먼트사로 도약을 준비 중인 것으로 전해졌다.

오는 11월 ‘디네이션’을 통해 새 앨범을 발표할 것으로 알려진 그녀는 지금은 해체한 걸그룹 2NE1 보컬 출신이다. 그녀는 해외에서도 고정팬들을 보유하고 있을 정도로 팬층이 두터운 것으로 알려져 있다.

이에 박봄이 오랜 침묵을 깨고 어떤 스타일의 음악으로 팬들을 기쁘게 할지 이목이 집중되고 있는 상황이다.

