A : I have to go to the library

this weekend.

난 이번주 도서관에 가야 해.



B : Really? You said that you’re

coming to my birthday party.

정말? 너는 내 생일 파티에 오기로 했잖아.



A : I’m sorry to break the promise,

but I have to start preparing for



the midterm because I’m waybehind schedule, so I needto make up for lost time.약속을 깨트려서 미안, 하지만 난 중간고사를 준비하기 시작해야 해, 왜냐하면스케줄보다 많이 지연됐기 때문이야,그래서 난 잃어버린 시간을 만회할필요가 있어.

