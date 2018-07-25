울산시교육청 2018년 8월 정기인사 명단

◇ 4급 승진
▲박주정(시의회 전문위원)▲이상만(정책관실)▲문승곤(감사관실)▲김희열(울산교육연구정보원 총무부장)▲김옥자(울산교육연수원 총무부장)
◇ 4급 전보
▲현태준(총무과장)▲김기복(재정과장)▲한복희(울산동부도서관장)▲정민치(강북지원청 행정지원국장)
◇ 5급 전보
▲김남식(정책관실)▲최형근(감사관실)▲강현철(교육과정운영과)▲김정현(교원인사과)▲박연례(교원인사과)▲강상수(평생교육체육과)▲김기현(학생생활교육과)▲박명도(총무과)▲장삼수(총무과)▲주용수(총무과)▲이준형(행정과)▲이해걸(행정과)▲박상걸(재정과)▲서미진(재정과)▲이철우(재정과)▲김재규(교육시설과)▲박명자(울산교육연구정보원)▲이영석(울산교육연수원)▲이규복(울산남부도서관)▲이경희(울산남부도서관)▲황태숙(울산동부도서관)▲이분란(울주도서관)▲이종성(울주도서관)▲김명환(남창고)▲이동춘(대현고)▲배경남(언양고)▲변운수(울산공고)▲김은연(울산과학고)▲송일종(동천고)▲김순애(울산산업고)▲정윤선(울산상고)▲김용한(울산생활과학고)▲이지활(울산외국어고)▲김경철(울산여고)▲소영호(울산애니원고)▲전병인(학성여고)▲최종길(호계고)▲이덕규(강북지원청)▲김귀자(강남지원청)▲홍일(강남지원청)▲정임철(강남지원청)
◇6급 승진
▲김진혜(대송고)▲박진홍(울산두남중고)▲최성일(강동초)▲박상호(방어진초)▲신태규(중산초)▲박재희(덕신초)▲권도형(서생초)▲전소영(울산동부도서관)▲이수광(울산공고)▲우덕만(주전초)▲진종화(울산학생교육원)
◇6급 전보
▲천영탁(시의회)▲정초희(공보담당관실)▲박영식(공보담당관실)▲김성기(정책관실)▲김민우(정책관실)▲강병길(총무과)▲김정일(재정과)▲강태헌(울주도서관)▲김승욱(유아교육진흥원)▲박미영(매곡고)▲김진희(효정고)▲정준식(화봉고)▲이강민(명촌초)▲유영재(문현초)▲윤정호(서부초)▲이연희(약사초)▲이명수(성안중)▲백순미(연암중)▲윤선옥(화진중)▲김남희(두동초)▲김영상(삼산초)▲김민아(옥동중)▲박영혁(학성중)▲김정주(울산교육연구정보원)▲권구만(교육시설과)▲최원림(감사관실)▲이근우(격동초)
◇7급 승진
▲김송희(울산중부도서관)▲송미주(울산동부도서관)▲권오진(남목고)▲배주연(온산고)▲김혜진(강북지원청)▲박진영(강북지원청)▲이시원(동천초)▲박재호(방어진초)▲채명기(삼평초)▲권준일(서생초)▲이성아(영화초)▲서정권(서생중)▲권복영(울산남부도서관)▲이현주(강남지원청)▲안윤원(범서초)▲손경록(강남지원청)▲팽동환(울산교육연수원)▲서보건(울산과학고)
◇7급 전보
▲김은선(창의인성교육과)▲노영신(창의인성교육과)▲정송희(교원인사과)▲박희자(평생교육체육과)▲김남우(행정과)▲박재성(행정과)▲최운정(행정과)▲이채윤(재정과)▲최영화(울산교육연수원)▲박화연(울주도서관)▲황규정(울산행복학교)▲김미선(다운고)▲신순희(대송고)▲이수진(대현고)▲이수진(무거고)▲임창민(무룡고)▲서정란(울산강남고)▲엄정아(울산애니원고)▲권계련(울산여상)▲김주진(울산중앙여고)▲정미숙(울산중앙여고)▲하종숙(천상고)▲김지애(학성고)▲김수미(화봉고)▲김대홍(강북지원청)▲박지연(강북지원청)▲신지영(강북지원청)▲이수진(강북지원청)▲하미경(남외초)▲천은희(매곡초)▲장윤희(호계초)▲김현정(약사중)▲김재홍(강남지원청)▲석진경(대현초)▲김홍주(백양초)▲이혜진(월봉초)▲백성미(울산남부도서관)▲이정현(울산애니원고)▲성영용(강북지원청)▲이정숙(울산학생교육원)▲전민주(미포초)▲전경남(약사초)▲김정애(함월초)▲이덕순(강남초)▲김현숙(구영초)▲김은주(반천초)▲송종선(옥서초)▲김경자(중남초)▲변동수(총무과)▲장춘식(총무과)▲박제철(울산행복학교)▲김충경(울산스포츠과학고)▲서명보(울산동부도서관)▲추희옥(울산공고)▲이상배(울산학생교육원)▲임동삼(울산행복학교)▲최기석(울산애니원고)▲한정대(문수고)▲임동휘(범서고)▲최연충(학성고)▲이원경(함월초)▲김인섭(매곡중)▲하주성(화봉중)▲신창용(남산초)▲서진표(명산초)▲양승근(웅촌초)▲오부식(월계초)▲엄정환(장검중)
◇8급 승진
▲이문수(남창고)▲남혜미(온산고)▲김하영(울산공고)▲김형진(울산스포츠과학고)▲박정선(울산산업고)▲최재훈(호계고)▲최진주(화암고)▲이지수(녹수초)▲권정은(동부초)▲오주미(병영초)▲이재진(덕신초)▲김민지(문수초)▲손정만(온산초)
◇8급 이하 전보
▲최희진(울산교육연구정보원)▲하태근(울산교육연구정보원)▲김원천(울산교육연수원)▲정은희(울산교육연수원)▲최민선(울산교육연수원)▲김우수(울산중부도서관)▲강경숙(울산남부도서관)▲김소연(울주도서관)▲신종필(유아교육진흥원)▲정미애(울산과학관)▲박지훈(다운고)▲김지언(문수고)▲김경임(울산마이스터고)▲정태진(울산애니원고)▲조영현(울산중앙여고)▲엄정아(학성고)▲김양순(학성여고)▲신기봉(내황유치원)▲홍대철(남목초)▲백수정(다전초)▲채현순(동대초)▲김소은(동천초)▲김지애(명덕초)▲박종균(문현초)▲황정순(약사초)▲장윤정(평산초)▲신은율(화봉초)▲김성애(천곡중)▲최문정(호계중)▲최상민(굴화초)▲박희영(남산초)▲이재익(도산초)▲김나영(삼정초)▲김태경(삼호초)▲이세형(옥현초)▲배선경(울주명지초)▲김장미(호연초)▲김효경(대현중)▲김경희(무거중)▲황준혁(신정중)▲김정윤(울산중앙중)▲김은철(미래인재교육과)▲김기용(총무과)▲김기택(총무과)▲이동욱(교육시설과)▲한인석(교육시설과)▲이재용(울산동부도서관)▲백경돈(울산외국어고)▲박향미(강북지원청)▲김옥경(삼호초)▲정순환(월평초)▲김미숙(장생포초)▲송영혁(울산혜인학교)▲홍양길(꽃바위유치원)▲김기태
(울산여중)▲김정수(문수중)
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