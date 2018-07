울산대학교 수학과 지역고교생 대상으로 '수학과 여름학교' 개강

▲ 지역 고교생 45명이 참가한 울산대 수학과 여름학교는 25일 개강을 시작으로 3일간 진행된다. 학생들이 25일 개강식 후 기념촬영을 하고 있다.

울산대학교(총장 오연천) 수학과가 울산 및 인근지역 고등학생 45명을 대상으로 ‘수학과 여름학교’를 개강했다.



25일부터 27일까지 3일간 오전 10시부터 오후 5시까지 울산대학교 자연과학관에서 진행되는 이번 여름학교는 입시를 위한 수학에 매몰돼 있는 학생들에게 수학을 통해 여러 가지 가능성을 알려주고, 꿈을 포기하지 않게 동기부여를 하는데 의의가 있다.



주로 문제풀이만 답습하는 학생들이 변형문제를 풀지 못하는 현상을 개선하기 위해 AMT(Art of Mathematical Thinking) 과정과 사람과 컴퓨터 사이에 수학을 매개로 대화하는 GMC(A Glimpse of Mathematics and Coding) 과정 등 2개 단기과정을 진행한다.



오전과 오후에 걸쳐 각각 1시간의 강의와 토론 및 연습을 통해 수업하며, 토론 및 연습시간에는 울산대 수학과 학생들과 풀이의 오류를 발견하거나 틀린 부분이 무엇인지 대해 논의하는 시간도 가진다.





또한 25일과 26일 마지막 시간에는 수학과 교수들이 수학자로서 살아가는 이야기를 토크 형식으로 풀어나가며 마지막 27일에는 유니스트 수리학과 장봉수 교수를 초청해 4차 산업혁명 시대에 수학의 역할에 대한 강연으로 전체일정을 마무리한다.울산대 강태호 수학과장은 “대학이 가진 재능을 지역사회에 환원하고, 앞으로 울산이 준비해야 하는 소프트산업에 대한 방법을 이야기하고자 한다”며 “수학에 대한 흥미를 지속적으로 가지고 보다 한 단계 성숙된 사고를 할 수 있도록 학생들의 성장을 도울 계획”이라고 말했다.이번 학교에 참가한 무거고 정채빈(17) 양은 “대학생활을 미리 체험하고 문제풀이의 새로운 개념을 배울 수 있어 좋다”며 “장래희망인 수학교사의 꿈에 새로운 동기부여가 되었다”고 말했다.문현고 장재원(17) 군은 “토의식 수업으로 내가 아는 지식을 나누고 다른 사람의 생각을 들을 수 있어 참여하게 되었다”며 “당장 안 풀리는 어려운 문제도 계속 도전하면 결국 풀리게 되어 수학이 재미있다”고 참가 소감을 전했다.

