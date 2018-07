A : Las Vegas, here I come!

라스베가스, 여기 내가 간다!

B : What are you talking about?

너 무슨 말을 하고 있는 거니?

A : I’ve just won a free round trip

ticket to Vegas! I’m going to make

my fortune on the slot machines.



베가스행 공짜 왕복여행 티켓을 막 탔어!슬롯 머신을 해서 많은 돈을 벌 거야.

B : Get real, Martin. You know that’s

not going to happen.

진지해져, 마틴. 너는 그런 일이 일어나지

않을 것을 알잖아.

