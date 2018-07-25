[인사] 울산시교육청

■ 4급 승진 △박주정(시의회 전문위원)△이상만(정책관실)△문승곤(감사관실)△김희열(울산교육연구정보원 총무부장)△김옥자(울산교육연수원 총무부장) ■ 4급 전보 △현태준(총무과장)△김기복(재정과장)△한복희(울산동부도서관장)△정민치(강북지원청 행정지원국장) ■ 5급 전보 △김남식(정책관실)△최형근(감사관실)△강현철(교육과정운영과)△김정현(교원인사과)△박연례(교원인사과)△강상수(평생교육체육과)△김기현(학생생활교육과)△박명도(총무과)△장삼수(총무과)△주용수(총무과)△이준형(행정과)△이해걸(행정과)△박상걸(재정과)△서미진(재정과)△이철우(재정과)△김재규(교육시설과)△박명자(울산교육연구정보원)△이영석(울산교육연수원)△이규복(울산남부도서관)△이경희(울산남부도서관)△황태숙(울산동부도서관)△이분란(울주도서관)△이종성(울주도서관)△김명환(남창고)△이동춘(대현고)△배경남(언양고)△변운수(울산공고)△김은연(울산과학고)△송일종(동천고)△김순애(울산산업고)△정윤선(울산상고)△김용한(울산생활과학고)△이지활(울산외국어고)△김경철(울산여고)△소영호(울산애니원고)△전병인(학성여고)△최종길(호계고)△이덕규(강북지원청)△김귀자(강남지원청)△홍일(강남지원청)△정임철(강남지원청) ■6급 승진 △김진혜(대송고)△박진홍(울산두남중고)△최성일(강동초)△박상호(방어진초)△신태규(중산초)△박재희(덕신초)△권도형(서생초)△전소영(울산동부도서관)△이수광(울산공고)△우덕만(주전초)△진종화(울산학생교육원) ■6급 전보 △천영탁(시의회)△정초희(공보담당관실)△박영식(공보담당관실)△김성기(정책관실)△김민우(정책관실)△강병길(총무과)△김정일(재정과)△강태헌(울주도서관)△김승욱(유아교육진흥원)△박미영(매곡고)△김진희(효정고)△정준식(화봉고)△이강민(명촌초)△유영재(문현초)△윤정호(서부초)△이연희(약사초)△이명수(성안중)△백순미(연암중)△윤선옥(화진중)△김남희(두동초)△김영상(삼산초)△김민아(옥동중)△박영혁(학성중)△김정주(울산교육연구정보원)△권구만(교육시설과)△최원림(감사관실)△이근우(격동초) ■7급 승진 △김송희(울산중부도서관)△송미주(울산동부도서관)△권오진(남목고)△배주연(온산고)△김혜진(강북지원청)△박진영(강북지원청)△이시원(동천초)△박재호(방어진초)△채명기(삼평초)△권준일(서생초)△이성아(영화초)△서정권(서생중)△권복영(울산남부도서관)△이현주(강남지원청)△안윤원(범서초)△손경록(강남지원청)△팽동환(울산교육연수원)△서보건(울산과학고) ■7급 전보 △김은선(창의인성교육과)△노영신(창의인성교육과)△정송희(교원인사과)△박희자(평생교육체육과)△김남우(행정과)△박재성(행정과)△최운정(행정과)△이채윤(재정과)△최영화(울산교육연수원)△박화연(울주도서관)△황규정(울산행복학교)△김미선(다운고)△신순희(대송고)△이수진(대현고)△이수진(무거고)△임창민(무룡고)△서정란(울산강남고)△엄정아(울산애니원고)△권계련(울산여상)△김주진(울산중앙여고)△정미숙(울산중앙여고)△하종숙(천상고)△김지애(학성고)△김수미(화봉고)△김대홍(강북지원청)△박지연(강북지원청)△신지영(강북지원청)△이수진(강북지원청)△하미경(남외초)△천은희(매곡초)△장윤희(호계초)△김현정(약사중)△김재홍(강남지원청)△석진경(대현초)△김홍주(백양초)△이혜진(월봉초)△백성미(울산남부도서관)△이정현(울산애니원고)△성영용(강북지원청)△이정숙(울산학생교육원)△전민주(미포초)△전경남(약사초)△김정애(함월초)△이덕순(강남초)△김현숙(구영초)△김은주(반천초)△송종선(옥서초)△김경자(중남초)△변동수(총무과)△장춘식(총무과)△박제철(울산행복학교)△김충경(울산스포츠과학고)△서명보(울산동부도서관)△추희옥(울산공고)△이상배(울산학생교육원)△임동삼(울산행복학교)△최기석(울산애니원고)△한정대(문수고)△임동휘(범서고)△최연충(학성고)△이원경(함월초)△김인섭(매곡중)△하주성(화봉중)△신창용(남산초)△서진표(명산초)△양승근(웅촌초)△오부식(월계초)△엄정환(장검중) ■8급 승진 △이문수(남창고)△남혜미(온산고)△김하영(울산공고)△김형진(울산스포츠과학고)△박정선(울산산업고)△최재훈(호계고)△최진주(화암고)△이지수(녹수초)△권정은(동부초)△오주미(병영초)△이재진(덕신초)△김민지(문수초)△손정만(온산초) ■8급 이하 전보 △최희진(울산교육연구정보원)△하태근(울산교육연구정보원)△김원천(울산교육연수원)△정은희(울산교육연수원)△최민선(울산교육연수원)△김우수(울산중부도서관)△강경숙(울산남부도서관)△김소연(울주도서관)△신종필(유아교육진흥원)△정미애(울산과학관)△박지훈(다운고)△김지언(문수고)△김경임(울산마이스터고)△정태진(울산애니원고)△조영현(울산중앙여고)△엄정아(학성고)△김양순(학성여고)△신기봉(내황유치원)△홍대철(남목초)△백수정(다전초)△채현순(동대초)△김소은(동천초)△김지애(명덕초)△박종균(문현초)△황정순(약사초)△장윤정(평산초)△신은율(화봉초)△김성애(천곡중)△최문정(호계중)△최상민(굴화초)△박희영(남산초)△이재익(도산초)△김나영(삼정초)△김태경(삼호초)△이세형(옥현초)△배선경(울주명지초)△김장미(호연초)△김효경(대현중)△김경희(무거중)△황준혁(신정중)△김정윤(울산중앙중)△김은철(미래인재교육과)△김기용(총무과)△김기택(총무과)△이동욱(교육시설과)△한인석(교육시설과)△이재용(울산동부도서관)△백경돈(울산외국어고)△박향미(강북지원청)△김옥경(삼호초)△정순환(월평초)△김미숙(장생포초)△송영혁(울산혜인학교)△홍양길(꽃바위유치원)△김기태 (울산여중)△김정수(문수중)
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