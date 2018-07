지난 2월 주가 충격 이후, Non-US 경기 모멘텀 둔화와 G2 무역분쟁이 주가 상단을 제한하는 가운데 여전히 양호한 미국 경기와 높아진 주식시장 밸류에이션 매력이 하단을 지지하며 제한적인 움직임을 보이고 있다.



반면에, 정체되어 있는 전세계지수와 달리 선진국 IT업종은 견조한 실적 모멘텀을 바탕으로 강세를 보이고 있다. S&P500내 IT기업들의 2/4분기 주당 영업이익은 전년동기대비 35.8% 증가할 것으로 예상되고 있다. 이는 S&P500의 2분기 주당 영업이익 증가율(+26.8%, % yoy)을 크게 상회하는 수치이다. 불확실한 대외 환경이 이어지는 가운데 차별화된 이익 모멘텀이 예상되는 IT업종에 대한 선호는 3분기에도 이어질 전망이다.



유럽 성장률 전망 하향세, 중국 경기 모멘텀 둔화, 무역분쟁에 따른 관세부과현실화 등을 고려하면 하반기에 글로벌 교역량 증가세 확대 전환과 그에 따른 신흥국 수출주의 추세적 강세를 기대하기는 쉽지 않다.



다만, IT는 경기소비재와 달리 경기적 요인보다는 4차산업 관련 수요 등 구조적 요인에 실적이 영향을 받고 있고, 선진국과 신흥국간 경쟁력 차이가 크지 않아 신흥국 관련 불안이 완화되는 과정이 나타날 경우 선진국 IT와의 수익률 차이 축소에 나설 가능성이 있다.





국내 IT 업종은 원화 강세 반전에 반도체 업종의 3분기 실적 정점 통과 전망이 반도체 사이클 논란으로 이어지며 하락압력으로 작용했다. 제약/바이오 업종은 회계 감리 이슈, 대형주의 임상실험 실패 소식, 중국의 가짜 백신 뉴스 등이 부담을 가중시켰다. IT와 제약/바이오 모두 외국인과 기관의 매도가 출회되었다.IT 업종은 단기적으로 과민 반응한 것으로 본다. IT 업종의 12개월 선행 PER은 7.05배(Wisefn기준), MSCI기준 6.85배로, 6년래 최저 수준까지 하락함에 따라 Deep Value 매력이 부각될 가능성이 높다.한편, 제약/바이오 업종은 추가 하락압력을 염두에 두고 있다. 성장에 대한 기대감과 실적에 대한 신뢰가 크게 약화되는 상황에서 여전히 부담스럽다.대형 IT 업종의 2/4분기 실적은 7월 31일까지 대부분 발표된다. 이를 계기로 실적 불확실성은 완화되고, 밸류에이션 매력이 부각될 전망이다. 이와 함께 그 동안 KOSPI 하락압력으로 작용했던 달러 강세, 위안화 약세가 속도조절 국면으로 진입하며 외국인 수급(특히, 선물) 개선의 여지가 커지고 있다.KOSDAQ은 보수적인 관점에서 대응을 제안한다. 단기 급락에 따른 반등은 가능하겠지만, KOSDAQ 시가총액의 28%를 차지하고 있는 제약/바이오 업종의 분위기 반전이 쉽지 않아 보인다. 제약/바이오 기업들의 회계감리가 이어지고 있고, 8월 중순까지 2/4분기 실적 확인이 필요하다.

