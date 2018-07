A : You know Angela got an F on the

pop quiz in Spanish 1010?

스페인어 1010 깜짝 퀴즈에서

앤젤라가 F 받은 거 알아?

B : Oh, yeah. What about it?

오, 그래. 그게 어때서?

A : As far as I know, she’s the

weakest in that class. However,



she is telling every single personshe knows that the resultsare unfair.내가 알기론, 그 수업에서 제일 못해.그런데, 자기가 아는 모든 사람에게시험 결과가 공정하지 않다고 말한대.B : Oh, she’s such a drama queen!오, 정말 오버하는 애이구나.

