[반구대 칼럼] ‘폭염 병아리’

“까지 않은 병아리 숫자는 미리 헤아리지 말라”(Don't count your chickens before they are batched). 이솝우화에 나오는 말이다. ‘떡 줄 사람은 생각도 않는데 김칫국 부터 마신다’는 우리 속담과 같다.



‘밑알’(nest egg)은 암탉이 알을 더 낳도록 하기 위해 둥지에 넣어 두는 가짜계란을 말한다. ‘계란 위를 걷다’(walk on eggs)는 ‘극도로 조심한다’는 뜻이다. ‘계란머리’(egghead)는 지나치게 지적인 사람을 경멸할 때 표현하는 말이다. 철학에서 가장 심오한 의문을 계란을 빌어 제기한 말이 바로 ‘닭이 먼저냐 계란이 먼저냐?’이다.



폭염이 어미 닭 대신 알을 품었다. 7월 24일 강원도 강릉 사천면 최호준씨 집 베란다에 놓아둔 계란판에서 병아리가 껍질을 깨고 나왔다. 병아리가 태어나려면 섭씨 35도 이상 계속 이어져야 한다.



같은날 경북 영천시 신녕면과 경기 여주시 홍천면의 최고 기온이 각각 40.3도를 기록했다. 하지만 현재까지 공식 최고 기온은 1942년 8월 1일 대구의 40.0도다. 올여름 신녕면과 홍천면의 최고기온은 왜 공식 기록으로 인정받지 못할까.



기상청은 각종 날씨 정보를 두가지 ‘측정 시스템’에서 얻는다. 하나는 종관(綜觀) 기상관측장비(ASOS)이고, 또 다른 하나는 ‘자동기상관측장비(AWS)이다. 이중 ASOS의 기록만을 공식적으로 인정한다. AWS로 측정한 기온 등 관측값은 건물이나 도로 등 주변 환경으로 왜곡될 수 있어 비공식, 즉 참고용으로만 활용하고 있다. 하지만 도심 생활공간이 아스팔트 위, 건물 주변인만큼 AWS 측정값이 현실적이라는 주장도 있다.



이번 폭염은 지구 북반구에 형성된 ‘히트 돔(heat dome)’ 현상이 유라시아 지역에 넓게 나타나면서 발생한 것으로 분석됐다. 히트돔은 솥뚜껑을 씌워 놓은 듯 뜨거운 공기를 가둬놓는 현상이다.



한국에서도 태풍, 홍수, 산사태, 눈폭탄 등 여러 자연재해 가운데 가장 큰 인명피해를 낸 재해는 폭염이다. 국립기상연구소에 따르면 1994년 대폭염으로 인한 사망자가 3,384명이나 됐다. 정부는 뒤늦게 폭염을 혹한과 함께 자연 재난에 포함시키기로 했다. 기상 이변은 하늘의 일이지만 이를 막는 것은 사람의 일이다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의