A : Hi, Jin! How’s your shop assistant

doing?

안녕, 진! 네 가게 점원은 어떻게 하고 있니?

B : He’s doing alright. He seems

smart and hard-working

그는 잘 하고 있어. 그는 영리하고

근면해 보여.

A : When’s he going to finish



his training period?그는 언제 수습기간을 끝내 예정이야?B : Actually, I’ve just given him thislast assignment. If he uses hisgray matter, he’ll finish itsuccessfully.사실, 난 막 그에게 마지막 숙제를 줬어.만약 그가 그의 두뇌를 잘 이용한다면,그는 성공적으로 그것을 끝낼 거야.

