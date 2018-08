A : Summer’s coming. Do you have

a plan for your vacation?

여름이 오고 있어. 넌 휴가에 대해 계획을

세웠니?

B : Not yet! What about you, Christy?

아직 없어! 너는 어때, 크리스티?

A : I do! But, the problem’s that



I need to work around myboyfriend’s schedule.나는 있어! 하지만, 문제는 내 남자친구의일정에 따라야 할 필요가 있다는 거야.B : Can I have first dibs on choosinga vacation time?그럼 내가 휴가 기간을 선택하는 것에대해 먼저 선택해도 되겠니?

