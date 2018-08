A : Have you seen Scott lately?

너는 최근에 스캇을 본적이 있어?

B : No, I haven’t, but I heard that he

was busy conceiving of a new

business plan.

아니, 나는 그렇지 않지만, 그가 새로운

사업계획을 구상하느라 바쁘다고 들었어.

A : Oh, I see! Did he give up on



entering a graduate school?오, 그래! 그는 대학원에 들어가는 것을포기했어?B : Well, I don’t really know, but heseems to be chasing his tail.글쎄, 나는 정말 몰라, 하지만 그는별 소득 없이 바빠만 보여.

