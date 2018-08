A : Why did you boys fight

each other?

너희들은 왜 싸웠니?



B : Mrs. Sera! He lied about

why I was absent yesterday.

세라 부인! 그는 제가 왜 어제

결석했는지에 대해 거짓말 했어요.



A : What did he say?



그가 뭐라고 말했니?



B : He said I faked illness to avoid

the quiz. He made a monkey of

me in front of the other kids.

그는 제가 그 퀴즈를 피하기 위해서

꾀병을 부렸다고 말했어요. 그는

다른 아이들 앞에서 저를 바보로

만들었어요.

