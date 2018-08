▲ 중구청은 오는 30일 중구 문화의전당 3층 야외테라스 하늘마당에서 'The 루프탑' 프로그램의 첫 번째 순서로 '라스트 바캉스 in 루프탑' 프로그램을 진행한다.

옥상에서 울산야경을 바라보며 파티를 여는 행사가 다채로운 프로그램과 함께 마련된다.



울산 중구청이 '2019 올해의 관광도시' 육성사업의 일환으로 오는 30일 중구문화의전당 3층 야외테라스 하늘마당에서 'The 루프탑' 프로그램의 첫 번째 순서로 '라스트 바캉스 in 루프탑' 프로그램을 진행한다고 21일 밝혔다.



'The 루프탑' 프로그램은 문화체육관광부와 울산광역시, 울산광역시 중구청이 후원하고, 청년행복문화기획단에서 주관하는 사업이다.



오는 12월 19일까지 목요일과 토요일, 수요일 등 전체 8차례에 걸쳐 운영되는 이번 프로그램은 지역의 옥상공간을 활용해 지역 청년들과 함께 다양한 문화예술 콘텐츠를 발굴, 지역 주민과 관광객에게 독특하고 차별화된 경험을 제공하기 위해 기획됐다.



모든 프로그램은 'The 루프탑' 블로그(https://blog.naver.com/wewith82)나 구글독스 등 SNS를 통해 사전예약제로 운영되며, 프로그램별로 50~100명의 참가신청을 받아 진행된다.



첫 프로그램인 '라스트 바캉스 in 루프탑'은 '도쿄 콜렉티브'가 참여한다.



도쿄콜렉티브는 세라미스트, 포터그래퍼 등 아티스트들과 프렌치, 일식 등의 쉐프들이 모여 만들어진 그룹으로, 도예가 고영남을 중심으로 활동을 하고 있다.도예가 고영남은 일본 도쿄를 중심으로 활동을 하고 있으며, 2018년도에는 도쿄 메구로 호텔 가조엔에 작품을 기획.전시하기도 했다.이 프로그램은 딥하우스 음악과 함께 마지막 바캉스를 옥상에서 즐기는 스탠딩 파티 형식으로 선착순 100명을 접수받아 진행되고, 입장객에게는 수제맥주와 꼬치구이를 제공한다.이어 오는 9월 8일에는 오후 4시부터 생화포토존, 사진촬영, 드립백만들기, 독립출판물 소개, 조준호밴드 공연 등으로 구성된 '소확행' 프로그램인 '오!불금'이, 19일에는 오후 7시30분부터 강아솔, 이아립의 어쿠스틱 밴드와 함께 하는 초가을 로맨틱한 음악회인 '로맨틱 어쿠스틱 음악회'가 진행된다.또 10월10일에는 오후 4시부터 홍차 강연과 시음회, 다도예절 강의 등이 진행되는 '오후의 홍차이야기'가, 24일에는 더스키80 밴드가 참여해 집시음악과 재즈장르가 융합돼 장고 라인하르트에 의해 만들어진 '프렌치 집시재즈' 공연이 오후 7시30분부터 열린다.이어 11월7일에는 헤드셋으로 영화를 보는 독특한 영화감상회인 '조용한 영화관'이 오후 7시 30분부터 진행되고, 같은 달 21일에는 오후 7시30분부터 강원국 작가의 '인생글쓰기' 강연 '달빛인문학'이, 마지막으로 12월19일에는 오후 7시 30분부터 연말 크리스마스 송년파티인 '크리스마스 바비큐 파티'를 운영해 옥상에서 맛볼 수 있는 이색체험을 제공할 예정이다. 참가신청은 프로그램별로 회비 1만원 상당으로, 사회적협동조합 청년행복문화기획단(☎070-8892-7985)으로 문의하거나 인터넷으로 접수하면 된다. 고은정기자

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의