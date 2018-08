A : Steve, dinner’s ready!

Wash your hands before eating.

스티브, 저녁 준비됐다!

먹기 전에 너의 손을 씻으렴.

B : Mom, I have no appetite now.

Can’t I eat later?

엄마, 저는 지금 식욕이 없어요.

나중에 먹을 수 없나요?

A : No! I know you want to keep



doing what you’re doing, but Iwant you to come to the tableright now.안돼! 네가 하고 있는 것을 계속해서 하길원하는 걸 알지만, 난 네가 당장 오길 원해.B : I’m sorry, but I just can’t put thebook down. I’m at the best part.미안해요, 하지만 전 단지 그 책 읽기를 멈출 수 없어요. 가장 흥미 있는 부분이에요.

