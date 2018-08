9월 독서의 달, 지역도서관들 행사 풍성

▲ 9월 독서의 달을 맞아 선바위도서관을 찾는 김영하 작가.

▲ 울산 남구 도산도서관의 2017독서의 달 행사 모습.

9월 독서의 달을 맞아 울산지역 각 구군의 도서관들이 다채로운 행사를 선보인다. 인기작가 초청강연부터 마술공연, 테마도서 전시, 가족역사탐방 등 책에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있는 행사들이 잇따라 열린다.







◆ 남구, 독서 다이어리 만들기 등



도산도서관은 9월8일 ‘샌드아트 공연’, 9월15일 동화작가 조희양씨 초청‘더불어 사는 삶을 위하여’란 주제로 강연, 그 외 독서 다이어리 만들기, 나의 꿈 드림캐처 만들기 등 다양한 행사 프로그램을 진행한다.



신복도서관에서는 9월1일 ‘책으로 만나는 우리 명절 추석’을 시작으로 9월8일 ‘짱구의 마음속 여행’ 공연, 9월15일 ‘빛 그림 동화 구연’, ‘행운을 잡아라! 다트 던지기’ 등 풍성한 프로그램이 준비돼 있다.



월봉도서관은 9월1일부터 ‘월봉도서관 오행시 짓기’, 9월8일 ‘책 속 캐릭터 닮은 애착인형 만들기’, 9월13일 ‘나만의 캘리그라피 독서수첩 만들기’, 9월16일 ‘웃음 폭발 매직쇼’ 등을 준비하고 있으며, 옥현어린이도서관은 9월1일 ‘알록달록 나만의 책갈피 만들기’를 시작으로 9월 7일 ‘톡(TOCK), 톡(TALK)!! 동화 릴레이’, 9월8일 ‘그림책 속 보물찾기’, 9월16일 ‘도서관에 나타난 마술사 키오’ 등 어린이를 위한 많은 행사가 펼쳐진다. 문의 052-226~5716.









◆ 울주군, 김영하 작가 초청강연울주 옹기종기도서관은 ‘4차 산업혁명에 대한 이해와 자녀의 미래’라는 주제로 「이것이 4차 혁명이다」 저자인 한국소셜미디어진흥원 최재용 원장 강연(9월5일)을 진행하고, 코믹 매직쇼 마술 공연(9월15일)과 그림책 인형극 ‘종이봉지 공주’(9월16일)도 선보인다. 체험 프로그램으로 원어민 강사와 함께하는 ‘소곤소곤 영어 스토리텔링’과 4차 산업혁명 시대 언어코드 체험인 ‘코딩이랑 놀자’를, 탐방프로그램은 김용택 생가가 있는 전북 임실로 떠나는 ‘가족 역사탐방’(9월29일)이 마련돼 있다.울주선바위도서관은 「살인자의 기억법」, 「나는 나를 파괴할 권리가 있다」, 「오직 두 사람」의 저자, 김영하 작가를 모셔 특별한 시간을 가질 예정이다. 또 「아주아주 센 모기약이 발명된다면」의 곽민수 작가와 「유기견 영남이」의 유진 작가를 초청, 그림책 작가가 들려주는 1인 그림책 공연과 독후활동을 진행할 예정이다. 문의 052- 211-5773.◆ 북구, 북구의 책 ‘닭 다섯···’ 관련행사북구는 2018년도 울산 북구의 책 ‘닭 다섯 마리가 필요한 가족’을 주제로 독서 퀴즈 ‘울산 북구의 책 ‘읽기 등 82개 행사가 진행된다.중앙도서관은 ‘도서관에서 보물찾기’란 주제로 고대영 그림책 작가와의 만남 등을, 매곡도서관은 책의숲과 함께 하는 개관 1주년 행사 ‘Happy birthday to 매곡도서관’, 독일 도서관 건축물 스케치 전시회 등을 마련한다.기적의도서관은 ‘꽁냥꽁냥 도서관에서 놀아요~’란 주제로 「깜빡깜빡 도깨비」 권문희 작가와의 만남, 「상처도 스펙이다」 최해숙 작가와의 만남 등을 마련하고, 농소1동도서관은 ‘Yolo를 위한 건강백서’란 주제로 개코아빠와 함께 풀어보는 ‘아빠의 육아스트레스’등을, 농소3동도서관은 책으로 세상을 만나다’란 주제로 「귀신 선생님과 진짜 아이들」 남동윤 작가와의 만남 등을 마련한다. 이외에도 염포양정도서관은 ‘우주 라이크(Would you like) 도서관’을 주제로 다양한 행사를, 명촌어린이도서관은 ‘어서와, 지구촌은 처음이지?’란 주제로 관련행사를 마련한다. 고은정기자

