A : Did you watch the news this

morning?

너는 오늘 아침에 뉴스를 봤니?

B : No! What is it about?

아니! 무엇에 관한 것이었니?

A : The new prime minister might

have received illegal campaign

funds.

그 새로운 수상이 불법적인 캠페인



자금을 받았을지도 몰라.B : That doesn’t surprise me at allbecause it has happened quiteoften before. I’m certain thatthat’s just the tip of the iceberg.그것은 전혀 나를 놀라게 하지 않아,왜냐하면 그것은 전에도 꽤 종종일어났기 때문이야. 나는 그것이단지 빙산의 일각이라고 확신해.

