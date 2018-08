부산에서 세계 최대 규모의 정보디스플레이 분야 학술대회가 열린다.



부산시는 오는 28일부터 31일까지 4일간 부산 벡스코(BEXCO) 컨벤션홀에서 ‘제18회 국제정보디스플레이 학술대회(IMID 2018)’를 개최한다고 26일 밝혔다.



미국 SID와 함께 세계 2대 디스플레이 학술대회 중 하나로 꼽히는 ‘IMID 2018’은 한국정보디스플레이 학회(KIDS)와 미국 SID(The Society for Information Display), 한국디스플레이산업협회(KDIA) 공동주관으로 진행된다.



특히 이번 대회는 부산시와 공동주관으로 디스플레이 특별 전시를 예년보다 규모를 확대해 개최하며, 세계 25개국 2,000여 명의 디스플레이 관련 전문가들이 모인다. 특별전시회는 29일부터 31일까지 펼쳐지며 △일반 전시 △SF Zone(Show me the Future Zone) △Special Zone(VR&AR 체험존 및 미디어 아트존) 등 3가지 테마로 구성, 시민과 행사참가자들에게 다양한 볼거리를 제공할 예정이다. 특별 전시와 더불어 세계적으로 저명한 디스플레이 분야 전문가들의 초청 강연을 펼치고 학회 시작 첫날인 28일에는 튜토리얼(Tutorial)과 Workshop 프로그램이 진행돼 디스플레이에 대한 심도 있는 토론의 장을 펼칠 것으로 예상된다.



다음날 29일 열리는 ‘IMID 2018’ 기조연설은 삼성 디스플레이 곽진오 부사장, 대만 PlayNitride(플레이나이트라이드)사의 CEO 찰스 리(Charles Li), 미국 DELL사의 CTO 스테판 페아나(Stefan Peana), 미국 Microsoft사의 CVP 스티븐 베티쉬(Steven Bathiche)가 연사로 나서 디스플레이 산업 최신 기술과 산업동향을 공유한다.





또한 세계 150여 명의 초청연사가 참여한 가운데 4편의 Tutorial 강연과 4편의 Workshop 강연, 15편의 Industrial Forum이 대회기간에 진행되며, 지난 대회에 이어 이번 대회에서도 미래 디스플레이 발전을 위해 젊은 과학자를 양성하기 위한 젊은 디스플레이어들의 참신한 발표의 장(Young Leaders Conference)이 펼쳐질 예정이다.특히 올해는 YLC 세션을 2개 세션으로 마련해 YLCⅠ에서는 박사학위 수여자 또는 임용 3년 이내의 신진 과학자들의 초청 강연으로 구성돼 있으며, YLCⅡ는 지난해와 같이 학생들의 발표로 진행된다.오거돈 부산시장은 “2년 연속 부산에서 열리는 국제정보디스플레이 학술대회는 디스플레이 세계 1위 강국답게 최신 기술을 접목할 기회의 장이 될 것”이라며 “특별 전시와 MICE 관광투어 프로그램을 운영해 다양한 볼거리를 제공하고 지역경제 활성화에 보탬이 되도록 할 계획”이라고 강조했다.부산 / 김성대 기자

