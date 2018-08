A : Did you hear about the

construction an amusement park

in the bay area?

넌 그 만의 놀이동산 공사에 대해 들었니?

B : No, not at all! How did you know

about?

아니, 전혀 못 들었어! 넌 어떻게 알아?

A : Well, my brother-in-law told me

that a few days ago. He’s a public



officer in the planning section.음, 나의 자형이 내게 며칠 전에 말했어.그는 기획과에 있는 공무원 이거든.B : Wow! I think I should buy someland in that area.와! 그 지역에 토지를 좀 사야겠는걸.A : You’d better keep your voicedown. Walls have ears.너 목소리 낮추는 게 좋을 걸.낮 말은 새가 듣고 밤 말은 쥐가 듣잖아.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의