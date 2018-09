▲ 에어부산 초청으로 부산을 방문한 연변대학교 'B traveler' 학생들이 김해국제공항에 도착 후 기념촬영을 하고 있다.

부산을 기반으로 하는 지역항공사 에어부산(사장 한태근)이 우리나라를 찾는 관광 수요 증가에 발맞춰 취항지 현지에서도 부산 알리기에 나섰다.



2일 에어부산에 따르면 부산관광공사, 한국관광공사와 함께 중국 연변대학교 학생 대상 ‘B(Busan) traveler’ 프로그램을 실시한다.



이번 프로그램은 부산 홍보대사로 나선 연변대 학생들을 지난 30일 초청, 3일까지 4박 5일의 일정으로 부산 관광에 나선 뒤 홍보 콘텐츠를 제작해 현지에서 부산의 매력을 알릴 예정이다.



부산관광공사와 한국관광공사, 에어부산 연길지점은 지난 7월 중국 연변대 학생들을 대상으로 부산 관광과 홍보를 담당할 ‘B(Busan) traveler’ 참가 대학생을 모집했다. 총 3팀 12명이 선정됐으며, 이들은 팀별 각기 다른 여행 테마를 갖고 부산 곳곳을 둘러본다.





전포 카페거리 등 부산의 특색 있는 카페를 탐방하고 커피를 체험해보는 ‘카페 in 부산’, 해수욕장과 송도 해상 케이블카 및 송정 서핑 등을 체험해보며 해양도시 부산의 매력을 알릴 수 있는 ‘해양 스포츠 in 부산’, 부산의 지하철 노선을 따라 다양한 장소를 여행해보는 ‘지하철 여행 in 부산’ 등 총 세 가지 테마다. 일정 중 31일 오전에는 에어부산 사옥을 방문, 캐빈 훈련동과 제반 시설 등을 둘러보는 ‘항공사 탐방’ 시간도 가졌다.이들은 여행 종료 후 중국으로 돌아가 부산 관광과 에어부산에 대한 홍보영상 제작 및 홍보 활동을 펼칠 예정이다.부산의 대표 관광지뿐 아니라 대학생들만의 젊은 감각으로 구성된 여행 일정으로 색다른 콘텐츠가 제작될 전망이다. 에어부산은 부산에서 백두산으로 향하는 가장 빠른 길인 부산~옌지(연길) 노선에 2015년 1월 국적항공사 최초로 정기 취항했으며, 해당 노선은 국내 관광객뿐 아니라 연변주 동포 손님들도 많이 탑승하는 인기 노선의 하나로 자리매김 했다.에어부산 박진우 홍보팀장은 “최근 해외 지점 직원들을 대상으로 부산 스터디 투어를 실시하는 등 현지 부산 알리기에 힘을 보태고 있다”면서 “부산과 옌지를 잇는 가교 역할을 하는 항공사로서 앞으로도 다양한 부산 알리기 프로그램을 개발, 연변지역 내 부산 홍보에 적극 나설 예정”이라고 밝혔다. 이어 “연변주 지역의 방한 관광 수요 증가 추세에 부응해 부산의 다채로운 매력을 적극 홍보, 연변 지역 관광객 유치에 힘써 지역 경제 활성화에 앞장설 것”이라고 덧붙었다.부산 / 김성대 기자

