A : I saw you walking with a girl

downtown the other day.

나 지난번에 네가 시내에서

한 여자와 걸어가는 것을 봤어.

B : Oh, you mean the girl who grew

up in New York City with her rich

dad?

어, 부자 아빠와 뉴욕에서 자란 그 여자를

뜻하는 거야?



A : Yeah, I guess you’re right becauseshe seemed like an uptown girl.Are you seeing her now?응, 아마도 맞을 거야,왜냐하면 잘사는 집 여자처럼 보였거든.너 지금 그녀를 만나고 있어?B : I kind of like her, but I’m not.She’s totally out of my league.조금 좋아하긴 하지만, 만나고 있지 않아.그녀는 완전히 내 수준을 벗어났거든.

