A : I’m excited to climb Mount

Everest next month. I can’t wait.

나는 다음 달 에베레스트 산을 등산해서

흥분돼. 몹시 기대되네.

B : You must have trained so hard.

너는 매우 열심히 훈련했음이 틀림없어.

A : Yeah, I’ve been training for it

with my club members since last



summer.나는 작년 여름부터 나의 클럽 멤버들과함께 그것을 위해 훈련해오고 있거든.B : What motivates you guys to do it?무엇이 너희들에게 동기를 부여하니?A : We just want to separate the menfrom the boys.우리는 단지 진짜 역량 있는 사람을가려내길 원할 뿐이야.

