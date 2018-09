[뉴스 에세이 칼럼] ‘덜 내고 더 받는 국민연금’은 환상일 뿐이다

러시아 차르(황제)도 흔드는 연금개혁

20년 통치한 푸틴도 국민 지지 급락

폭탄세금 스웨덴에서는 ‘복지 피로감’

‘더 내고 덜 받는’ 우리 연금개혁안 진통

‘연금 개혁 없이 국가의 미래는 없다’

프랑스·독일은 정권 내주고 개혁 성공

김병길 주필

“죽기 전에 연금 타고 싶다.” “우리 호주머니 뒤지는 일을 멈춰라!” 국민연금 개편안에 대한 우리나라 네티즌의 댓글이 아니다. 러시아에서 최근 블라디미르 푸틴 대통령이 퇴직연금 개혁안을 내놓자 화가 난 러시아 사람들이 거리에 들고 나온 문구다. 연금 개혁 후폭풍에 ‘차르(황제)’라는 푸틴 대통령마저 흔들리고 있다.



푸틴 정부는 고령화에 따른 연금기금 적자를 해결하기 위해 연금 수급 연령을 남성은 60세에서 65세로, 여성은 55세에서 63세로 단계적으로 늘리는 연금법 개정안을 지난 6월 발표했다. 논란을 의식해 일부러 러시아 월드컵 개막 전날 발표했다.



하지만 월드컵이 끝나자 연금개혁에 반대하는 러시아 국민이 거리로 뛰쳐 나왔다. 시위대는 “푸틴은 도둑놈”이라고 외쳤다. 현수막엔 “우리 앞날을 도둑질 하지 말라”고 적혀 있었다. 반발이 거세지면서 푸틴 지지율은 폭락했다. 푸틴 20년 통치 기간 중 가장 위험한 개혁으로 꼽힌다.

과거 영국에 ‘요람에서 무덤까지(from the cradle to the grave)’라는 복지 구호가 있었다면 스웨덴에는 ‘국민의 가정(folkhem)’이란 가치가 있었다. 정부가 모두에게 안락한 가정을 만들어 준다는 의미였다. 스웨덴 사회민주당은 이 슬로건으로 1932년부터 1976년까지 44년간 장기집권했다. 스웨덴 복지가 영국보다 앞섰다는 의미에서 ‘태내(胎內)에서 천국까지’라는 말까지 나올 정도였다. 덴마크 사회민주당을 비롯해 유럽의 좌파 정당들에 미친 영향도 컸다.



복지국가 논쟁이라도 벌어지면 빠지지 않는 것이 스웨덴 복지다. 높은 수준의 복지를 유지하기 위한 고(高) 담세율, 특히 누가 세금을 더 낼 것인가는 언제나 쉽게 풀리지 않는 논란거리다. 이 나라의 전설적 팝그룹 ‘아바’가 70%의 소득세율 때문에 이민을 택했다는 얘기를 기억하는 5060세대 팬들도 적지 않을 것이다.





스웨덴 국민부담률은 최근에도 계속 늘어 44.4%(2016년)에 달한다. 세금 외에 국민연금 건강보험 같은 사회보장 기여금까지 합친 것이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 국민부담율이다. 넓은 의미의 세금이라 해도 무방할 텐데, 우리도 슬금슬금 올라 지난해에는 26.9%로 사상 최고치가 됐다. 우리와 비교해보면 스웨덴의 복지부담 실상이 실감난다.



복지천국 스웨덴에서도 드디어 ‘복지 피로감’이 짙어지고 있다. 효과적 전달체계, 누수방지, 세대간 갈등 예방도 숙제지만 복지정책에서 ‘지속 가능성’이 그만큼 중요하다는 의미일 것이다.

최근 우리 정부가 국민연금제도를 안정적으로 유지하기 위한 여러가지 방안을 발표했다. 현재는 소득의 9%를 보험료로 내고 있는데 정부가 이를 당장 내년부터 11%로 올리는 방안, 조금씩 점진적으로 올리면서 연금 받는 시기를 늦추는 방안 등을 두고 고민이 크다.



사회보장제도란 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤, 사망 등 여러 위험으로부터 국민을 보호하고 삶의 질을 향상시키기 위한 소득·서비스를 보장하는 제도이다. 국민이 겪는 위험의 책임이 국민 개개인에게만 있지 않고 국가 사회가 그 책임을 함께 나눠서 져야 한다는 생각에서 출발했다.

우리나라 역사에서 최초의 사회보장제도라고 할 수 있는 것은 고구려의 진대법이다. 진대법이란 백성이 굶주리는 시기(춘궁기·보통 3~7월) 국가가 백성에게 곡식을 빌려주고 수확기 때 이를 되갚게 한 제도이다. 그전까지 백성은 춘궁기 때 귀족들에게 비싼 이자를 주고 곡식을 빌렸기 때문에 수확기에 많은 곡식을 수확해도 남는 것이 없었지만 진대법으로 백성의 삶이 나아졌다.



“고령화 시대에 노후 소득 보장이 부족한 게 우리 사회의 가장 큰 문제 중 하나이다.” 최근 연금 수령 나이를 늦추는 국민연금 개편논의와 관련, 문재인 대통령은 “노후 소득 보장을 확대해 나가는게 우리 정부 복지 정책의 중요 목표 중 하나”라고 했다.



‘더 내고 덜 받는’ 정부의 연금 개편안에 대한 반발이 커지자 진화(鎭火)에 나선 것이다. 이 발언은 노후 불안에 떠는 장년층과 연금 세대에게는 복음(福音)일 수 있다.



하지만 하늘에서 돈이 장대비처럼 쏟아지지 않는 한, ‘덜 내고 더 받는 연금’은 환상이다. 2008년 10%를 돌파한 고령화율은 2025년 20%, 2044년 35%를 각각 넘어설 것으로 전망된다. 갓난아기들이 30대가 되면 국민 3명 중 한명이 65세 이상 은퇴세대다. 아기들은 태어나자마자 은퇴 세대 부양이라는 큰 짐을 지는 것이다.



그래서 정부 입장에서 연금 개혁은 ‘선택’이 아닌 ‘필수’이다. 선진국들이 정권의 명운을 걸고 연금 개혁을 단행한 것도, 자식 세대와 우리 노후를 지키기 위한 중대사라는 절박감에서다. 니콜라 사르코지 전 프랑스 대통령은 2010년 연금 수령 연령을 늦추는 개혁안을 추진했다. 그는 항만·철도를 마비시킨 노조의 총파업을 극복하고 개혁안을 관철시켰다.



노조를 지지 기반으로 하는 사민당 출신 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리도 “연금 개혁 없이 국가의 미래가 없다”며 개혁안을 밀어붙였다. 총선에서 역풍을 맞고 정권을 내줬지만 독일 부흥을 견인한 지도자로 평가받고 있다. 개혁을 미루는 것은 세대 간의 불공평 부담을 방치하는 일이다.

