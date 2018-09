A : Sam, do you want to go to the

basketball game on Saturday?

쌤, 넌 토요일에 농구경기에 가길 원하니?

B : Sure! But how'd you get a ticket?

I heard the game is sold out.

물론! 하지만 표를 어떻게 얻었니?

나는 그 경기가 매진됐다고 들었어.

A : It is. Ben was going to come, but



he's head over heels for his newgirlfriend. He's going on a datewith her instead.맞아. 벤이 올 예정이었어, 하지만 그는그의 새 여자친구에게 완전히 사랑에빠졌어. 그는 대신 그녀와 함께 데이트 할예정이야.B : Good for him! And for me, too.그에게 잘됐구나!

