[톡톡 잉글리시] Pull someone’s leg(어떤 사람을 놀리다)

A : Darling, what’re you doing?

자기, 당신 뭐 하고 있어요?

B : I found a lighter under the sofa.

So, I was trying to see whether or

not it still works.

나는 소파 밑에서 라이터를 발견했어요.

그래서 나는 그것이 여전히 작동하는지

안하는지 알아보려고 켜보고 있었어요.

A : Are you pulling my leg?

How did it get there?

당신 나를 놀리는 건가요?

그것이 어떻게 거기에 있죠?

B : I don’t know.

No one in our house smokes.

나도 모르겠어요.

우리 집은 아무도 담배를 피지않는데.

