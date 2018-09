A : Guess what! I’m going to camp

out at Yellow Stone National

Park this whole week.

있잖아! 나는 이번 주에 옐로스톤

국립공원에서 야영을 할 예정이야.

B : Wow! That sounds fun. Do you

have any particular reasons

for going there?



오! 그것은 재미있게 들려.너는 거기에 가는 특별한 이유라도 있니?A : Yeah! My dad also wants to seethe hot springs in the Park.그래! 아빠가 그 공원 온천을 보길 원하셔.B : That sounds great,I hope you have a ball.그것은 멋지게 들리네.나는 네가 신나게 즐기길 바라.

