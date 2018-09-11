Ãà±¸ Ä£¼±°æ±â ÇÑ±¹ Ä¥·¹ ¿Ï¼ºµÈ ÆÀÀ¸·Î Á¶·Ã ±â´ë, Å¸ÀÌÆ² °É¸®Áö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª ¾ç Ãø¿¡¼­ ÁÖ¸ñ... ¿ì¸® ÀÚÃ¼ ¸ð½À À¯ÁöÇÒÁö? 

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  • ½ÂÀÎ 2018.09.11 18:51
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ÇÑÆí, ¿À´Ã ¿ì¸®¿Í Ä£¼±°æ±â¸¦ ÆîÄ¡´Â Ä¥·¹´Â ·¹ÀÌ³¯µµ ·ç¿¡´Ù Ãà±¸ °¨µ¶¿¡ ´ëÇØ ¸¹Àº ±â´ë¸¦ °É°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±×°¡ ³²¹Ì¿¡¼­ ¸¹Àº ¿ì½ÂÀ» ÀÌ²ø¾ú´ø °Íµµ ±×·¸°í, ±×°¡ ¿À´Â 2022³â Ä«Å¸¸£ ¿ùµåÄÅÀ» °Ü³ÉÇØ ´õ¿í ¿Ï¼ºµÈ ÆÀÀ¸·Î Á¶·ÃÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.

¿À´Ã Ä¥·¹´Â ¸î¸î °ø°Ý¼öµéÀÌ ºüÁ³À¸³ª, ¹Ì·¡¸¦ Ã¥ÀÓÁú  Œ°í À¯¸ÁÇÑ °ø°Ý¼öµé·Î ±¸¼ºµÈ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î Ãâ°ÝÇÏ´Âµ¥ ÇöÁö ÇØ¼³À§¿øÀº Çö ½ÃÁ¡¿¡¼­ ÃÖ°íÀÇ ¼±¼öµé·Î ¿Ô´Ù°í ÆòÀ» Çß´Ù.

ÇÑ±¹Àº Ä¥·¹ Àü¿¡¼­ ¼ÕÈï¹Î, È²ÀÇÁ¶, È²ÈñÂù, ³²ÅÂÈñ, ÀÌ½Â¿ì µîÀ» ±â¿ëÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. 

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

ÀÌµ¿¿± ±âÀÚ

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À¥ÃâÆÇ :   2018-09-11 18:52   ÀÌµ¿¿± ±âÀÚ
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |   ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |   ¹ßÇà/ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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