▲ 중앙도서관은 빅데이터 자료를 활용해 이용자 및 장서 특성을 주기적으로 분석, 이용자에게 최신의 다양한 정보를 제공하고 있다.

▲ 중앙도서관의 아름다운 전경은 들어오는 순간부터 마음을 따뜻하고 여유롭게 만들어준다.

▲ 중앙도서관은 독서교육에 국한되지 않고 미술, 음악 등 폭넓은 장르의 프로그램을 개설해 도서관을 이용하는 누구나 문화 활동을 향유할 수 있다.

마이크로소프트사 창업자 빌 게이츠는 "오늘의 나를 있게 한 곳은 우리 마을의 도서관이었고, 하버드 졸업장보다 소중한 것이 독서하는 습관"이라고 했다. 도서관의 중요성을 한마디로 표현하는 말이다.



도서관은 우리 생활 전반에 크고 작은 영향을 미치며, 늘 같은 자리에서 오랜 친구처럼 우리를 기다린다.



중앙도서관도 그 오랜 친구 중 하나다. 북구의 4번째 구립도서관인 중앙도서관은 올해 개관 10주년을 맞았다. 중앙도서관은 주민 만남의 광장이자, 휴식장소인 상방공원 내에 위치해 있어 누구나 쉽고 편하게 찾을 수 있는 지식·문화·힐링의 장소로 자리매김하고 있다.







◆중앙도서관은 '지식의 충전소'다



중앙도서관은 우리 지역 구립도서관 중 가장 많은 12만5천권의 장서와 95종의 정기간행물을 대출, 열람할 수 있다. 여행 테마 도서, 울산도서, 인권도서와 같이 특화 서가가 따로 있어 특화된 자료들을 한눈에 볼 수 있다. 또한 빅데이터 자료를 활용해 이용자 및 장서 특성을 주기적으로 분석, 이용자에게 최신의 다양한 정보를 제공하고 있다.



도서관학에서 기본으로 통용되는 랑가나단 5법칙에는 ‘Book are for all(책은 모두를 위한 것이다)’와 ‘A Library is a growing organism(도서관은 성장하는 유기체이다)’라는 말이 있다. 중앙도서관도 모두에게 열려 있는 지식을 제공하기 위해 끊임없이 성장을 거듭하고 있다.







◆중앙도서관은 '문화의 광장'이다



중앙도서관은 작가와의 만남, 공연 등 독서문화진흥행사는 물론 생애주기별 교육문화프로그램을 상시 운영해 0세부터 성인까지 모든 연령대가 참여할 수 있는 평생교육의 장이 되고 있다.독서교육에 국한되지 않고 미술, 음악 등 폭넓은 장르의 프로그램을 개설해 도서관을 이용하는 누구나 문화 활동을 향유할 수 있도록 한다.또한 사서도우미 양성과정, 자원봉사자 워크숍 프로그램 운영으로 구립도서관 자원봉사자 인프라 구축은 물론 도서관과 지역주민 간 상호교류의 장을 마련하고 있기도 하다.◆중앙도서관은 '마음의 힐링' 공간이다중앙도서관은 상방공원 내에 위치하고 있어 봄이면 화사한 꽃이, 여름이면 싱그러운 신록이, 가을에는 알록달록 단풍으로 뒤덮인다. 도서관의 아름다운 전경은 들어오는 순간부터 마음을 따뜻하고 여유롭게 만들어준다. 도서관 내부에도 공기정화식물을 곳곳에 놓아 분위기를 한층 더 부드럽게 했다.1층 로비에는 사계절 포토존과 트릭아트 포토존이 있어 즐거운 추억을 만들 수 있다. 3층 옥상정원은 낮에는 하늘을 천장삼아, 밤에는 은은한 조명을 친구삼아 휴식을 취하기에 안성맞춤이다.독서의 달이다. 중앙도서관은 강연과 공연, 각종 프로그램을 운영하고 있다. 우리의 친숙한 친구 중앙도서관에서 지식도 충전하고, 문화도 즐기고, 마음의 힐링도 찾는 특별한 일상을 만들어 보기를 바란다. 북구 중앙도서관 사서 우지혜

